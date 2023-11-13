بعد انقطاع الإنترنت في غزة كيف يمكن لسكان القطاع تلقي الاتصالات؟

وطنا اليوم:خلال أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، والذي تسبب في استشهاد أزيد من 11 ألف شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً داخل قطاع غزة، كما أن هذا العدوان تسبب في العديد من الأضرار الاقتصادية والتقنية.

من بين أكثر القطاعات تضرراً داخل قطاع غزة هو انقطاع شبكة التواصل؛ ما جعل الأمر صعباً للتواصل خارج المدينة أو معرفة أهالي سكان غزة خارج فلسطين أوضاع عائلاتهم وأحبائهم في القطاع.

خلال هذه الأزمة، بدأت هناك العديد من الحلول التكنولوجية التي ساهمت في محاولة حل أزمة التواصل داخل غزة، من بينها تطبيق Simly للشرائح الإلكترونية، الذي يمكن من خلاله شراء بعض الأرقام الإلكترونية المزودة بالإنترنت، فيما تقوم الشركة بتوزيعها على سكان المدينة من خلال أشخاص موكّلين من قِبلها في المدينة.

ما هو تطبيق Simly؟

يعتبر Simly تطبيقاً لبيع الشرائح الإلكترونية e-SIM، ويعتبر هذا النوع من الشرائح جيداً للأشخاص كثيري التنقل والسفر؛ إذ يغنيهم عن الحاجة إلى شراء العديد من شرائح الاتصال في كل بلد يسافرون إليه؛ ما يساعد في اقتصاد المصاريف.

رغم ذلك، لهذه المنصة العديد من الأحكام التي يجب اتباعها عند استخدامها، إذ يجب على المستخدم أن يبلغ على الأقل 18 عاماً أو أكثر، أو يبلغ من العمر 13 عاماً أو أكثر إذا كان قاصراً متحرراً أو يمتلك موافقة قانونية من ولي الأمر.

يجب أيضاً عليه أن لا يكون ممنوعاً من إبرام العقود بموجب ولايته القضائية المحلية. في حال عدم توفر هذه الشروط، يُطلب منه الامتناع عن استخدام المنصة.

ليتسنى للمستخدم الوصول إلى النظام الأساسي، يجب عليه قبول الشروط والتسجيل من خلال ملء نموذج التسجيل وإرساله. يشمل التسجيل تقديم معلومات الاتصال وتفاصيل التعريف، مثل الاسم الأول والاسم الأخير، وعنوان الفواتير وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أي شكل آخر من أشكال المصادقة المطلوبة من قِبل الشركة، مثل رمز التحقق عبر رسالة نصية أو إشعار دفع.

بعدها يوافق المستخدم على أنه سيكون المسؤول الوحيد عن جميع الأنشطة التي تحدث تحت حسابه وكلمة المرور الخاصة به، ملتزماً بحماية سرية كلمة المرور والإبلاغ الفوري للشركة في حالة اشتباهه في أي استخدام غير مصرح به.

تحتفظ الشركة بحق رفض أو إلغاء أو إزالة أي شخص من المنصة في أي وقت دون إنذار مسبق. باستخدام المنصة، يوافق المستخدم على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقاً لشروط سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.

كيفية تفعيل تطبيق Simly وشراء شريحة فلسطينية

لتتمكن من شراء شريحة إلكترونية فلسطينية من خلال تطبيق Simly يتعين عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

1.قم بتنزيل التطبيق من خلال متاجر التطبيقات.

2. افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول “املأ الاسم الشخصي والاسم العائلي، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد..”.

3. عند الدخول اختر قارة آسيا.

4. ثم اضغط على فلسطين واختر العرض الذي تريد أن تشتريه.

اضغط على فلسطين

5. عند شرائه سيظهر لديكم QR كود الذي يتيح للمستخدم التواصل به من فلسطين.

اختر العرض الذي تريد أن تشتريه

لكي يتمكن سكان مدينة غزة من الاستفادة من هذه الشريحة قامت شركة Simly بوضع مسؤولين لتوزيع الشرائح من خلال بعث QR إلى البريد الإلكتروني Gazaesims@gmail.com.

ابعث الكود على إيميل التطبيق أو بشكل مباشر

أو في حال كنتم على دراية بأحد الأشخاص الذين يعيشون في القطاع المحاصر يمكنكم إرساله مباشرة إليه.

تطبيق Simly وعدد التبرعات

حسب ما نشره تطبيق Simly على صفحته الرسمية بإنستغرام تمكن من جمع أزيد من 70 ألف دولار أمريكي لإعادة الاتصال للناس في قطاع غزة، وهو ما يكفي لسد أزيد من 18 ألف غيغا بايت، فيما أكد التطبيق أنه قام بالفعل بتوزيع شرائح eSIM وربطها بنجاح بين المدنيين والصحفيين والأطباء حول حدود غزة.

فيما نشر التطبيق صورة للتضامن مع غزة معلقاً عليها “في قلب غزة، يجد الملايين أنفسهم الآن معزولين عن العالم. في Simly، إيماننا الأساسي هو تعزيز الاتصال العالمي، مما يضمن سماع كل صوت واتصال كل قلب. واستجابة لهذا الوضع المزري، فإننا نتبرع بشرائح eSIM مجانية لسكان غزة