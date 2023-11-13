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بنك ABC في الأردن يدعم جمعية البيئة الأردنية ‎

منذ ساعتين
بنك ABC في الأردن يدعم جمعية البيئة الأردنية ‎

وطنا اليوم: إيماناً من بنك ABC الأردن بدوره في خدمة المجتمع المحلي، فقد واصل البنك دعمه لجمعية البيئة الأردنية من خلال دعم حملة النظافة الوطنية “نظفوا العالم” والتي تهدف الى تعريف وتوعية المشاركين بأهمية المحافظة على أرض الوطن والحد من الاثار السلبية جراء التلوث بالاضافة الى غرس قيم العمل التطوعي لكافة فئات المجتمع والعمل على تغيير السلوك للوصول الى التنمية المستدامة.

وقد أعرب سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن عن سعادته بدعم البنك لهذه الحملة الوطنية وأن هذا الدعم يأتي ضمن التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على المساهمة والمحافظة على البيئة و إعطائه أولوية كبرى من خلال دعم مثل هذه الحملات حيث ان البيئة النظيفة تعتبر مرآة لأهلها وتعكس الصورة الجمالية للمدينة.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن


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