بنك ABC الإسلامي يعلن عن أرباح صافية بقيمة 35.1 مليون دولار أمريكي

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في عام 2023:

اختتم البنك الربع الثالث بصافي أرباح بلغت 35.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل التشغيلي قبل خسائر الائتمان لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مبلغ 44.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4٪ على أساس سنوي. و يعود النمو في الدخل والربحية إلى الزيادة في بيئة معدلات الربح بالإضافة إلى استقرار أعمال العملاء الأساسية. بقيت الميزانية العامة ضمن مستويات سليمة محافظة على نسبة رأس مال قوية.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية

بلغت الأرباح الصافية 35.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 18.6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل خسائر الائتمان 44.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4٪ عن نفس الفترة من عام 2022.

بلغت المصروفات التشغيلية 8.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35.0٪ مقارنة مع 6.2 مليون دولار أمريكي للعام الماضي.

لا تزال القاعدة الرأسمالية للبنك قوية للغاية مع نسبة كفاية رأس المال التي تبلغ 41.5٪.

وتعليقا على النتائج، قال السيد حماد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: “إن أداء البنك منذ بداية العام حتى تاريخه واعد ويستند إلى الأداء المستقر من أعمال العملاء الأساسيين بالإضافة إلى البيئة الواعدة لمعدلات الربح المتزايدة. لقد انتعش نشاط أسواق رأس المال هذا العام بعد ركود عام 2022. و على هذه الجبهة كنا نشيطين وقمنا بقيادة العديد من التفويضات البارزة للصكوك خلال العام. كما تفوقت إدارة النقد والتمويل التجاري والمنتجات المالية والأسواق. وظلت تكلفة الائتمان تحت السيطرة.

يسعدنا أن نختتم فترة التسعة أشهر بربحية إجمالية أظهرت نموًا بنسبة 18.6٪ على أساس سنوي. و ما زلنا نحافظ على قاعدة رأسمالية قوية مع نسب رأس مال سليمة. ويواصل البنك دعمه للتمويل الإسلامي العالمي لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية في الجزائر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمنتج الشرعي لبنك “إلى البراق”، وهو برنامج “إلى” للمنتجات الإسلامية في البحرين. لقد كان الأداء في جميع هذه الشركات مثيرًا للإعجاب.

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث 10.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 8.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل خسائر الائتمان 13.4 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 9.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 2.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

أداء الأعمال (فترة تسعة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية 35.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل خسائر الائتمان 44.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4٪ عن نفس الفترة من عام 2022.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان للفترة 0.3 مليون دولار أمريكي مقارنة باسترداد مخصص قدره 4.0 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 8.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35.0٪ مقارنة مع 6.2 مليون دولار أمريكي للعام الماضي.

الميزانية العمومية:

بلغ إجمالي موجودات بنك ABCالإسلامي 2.457 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 2.415 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

بلغت الاستثمارات 952 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 882 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

بلغت مستحقات المرابحة، و الإجارة، و تمويلات المشاركة 1,398 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,451 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 335 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 330 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022.

لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية للغاية مع كفاية رأس المال بنسبة 41.5٪، في الغالب من المستوى الأول، والتي بلغ مجموعها 40.4٪.