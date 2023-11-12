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موظفو شركة أمنية يتطوعون في توصيل المساعدات للأهل في غزة

منذ ساعتين
موظفو شركة أمنية يتطوعون في توصيل المساعدات للأهل في غزة

وطنا اليوم:ضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي وبالتعاون مع منصة “نحن”، المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب، شارك موظفو أمنية بحملة تطوعية لدعم جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تعبئة صناديق الدعم العيني لأهلنا في قطاع غزة وذلك في مستودعات الهيئة في محافظة المفرق.
وتأتي هذه المبادرة تعبيراً عن تضامن شركة أمنية مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وتلبية لدعوة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقالت المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في شركة أمنية وجيهة الحسيني: “نؤكد في شركة أمنية على تضامننا مع أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الكبيرة ووقفونا إلى جانب إخوتنا في قطاع غزة في مواجهتهم لهذه الآلة الحربية، وندعو جميع موظفي الشركة للمشاركة في جميع الفعاليات التطوعية التي من شأنها تقديم الدعم لأهلنا في غزة والتخفيف من مصابهم. “
واعتبرت الحسيني: “هذه المبادرة فرصة للمشاركة في الجهود الإنسانية الوطنية لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، آملين أن نتمكن من تخفيف المعاناة عن الأطفال والنساء والمدنيين من خلال تقديم الدعم اللازم لهم.”
وكانت شركة أمنية قد تبرعت بمبلغ 50 ألف دينار لصالح الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتجهيز الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وفتحت باب التبرعات لعملائها لصالح أهالي غزة المنكوبين، وذلك عبر برنامج الولاء الخاص بها UCoin، في خطوة إنسانية تعبر فيها الشركة عن التزامها القوي بتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية عبر تعزيز قيم التضامن والبذل والعطاء تجاه الأخوة والأشقاء العرب في أوقات الأزمات.
كما أعلنت الشركة سابقاً عن تقديم 1000 دقيقة مجانية لجميع عملائها من مشتركي الخطوط الخلوية، لتمكينهم من الاتصال والاطمئنان على أهلهم وأحبابهم وأصدقائهم في مدن فلسطين كافة


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