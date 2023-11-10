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11:46
عاجل – الدبابات الاسرائيلية في شارع الجلاء وسط غزة المدينة
11:41
وفيات الجمعة 10-11-2023
11:35
السودان .. جثث في شوارع أم درمان ومخاوف من مجازر في دارفور
11:15
50 % من الوحدات السكنية في غزة تضررت.. 60 مدرسة و67 مسجدا دمرت بالكامل
11:05
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء بغزة
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ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومطالبات بضرب إيران
10:32
تراجع الطلب على السفر عالميا بعد الحرب على غزة
10:12
شبح نكبة جديدة يخيم فوق الفلسطينيين المغادرين مدينة غزة المحاصرة
09:55
بساتين وملاعب تتحول إلى مقابر للشهداء في قطاع غزة
09:45
3 قطط تمنح أطفال غزة نفحة من السعادة
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عربي دولي
عاجل – الدبابات الاسرائيلية في شارع الجلاء وسط غزة المدينة
منذ 3 ثواني
عاجل – الدبابات الاسرائيلية في شارع الجلاء وسط غزة المدينة
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24 ساعة
11:41
وفيات الجمعة 10-11-2023
11:35
السودان .. جثث في شوارع أم درمان ومخاوف من مجازر في دارفور
11:15
50 % من الوحدات السكنية في غزة تضررت.. 60 مدرسة و67 مسجدا دمرت بالكامل
11:05
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء بغزة
10:58
ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومطالبات بضرب إيران
10:32
تراجع الطلب على السفر عالميا بعد الحرب على غزة
10:12
شبح نكبة جديدة يخيم فوق الفلسطينيين المغادرين مدينة غزة المحاصرة
09:55
بساتين وملاعب تتحول إلى مقابر للشهداء في قطاع غزة
09:45
3 قطط تمنح أطفال غزة نفحة من السعادة
09:35
السفارة الفلسطينية:تداول أسماء طلبة من غزة لمساعدتهم يشكل تشهيراً بهم
09:27
شركس : سياسة ربط الدينار بالدولار ناجحة وتخدم الاقتصاد الاردني
09:17
الجامعة العربية تطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية
وفيات
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حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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من نحن