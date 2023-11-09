ضباط الاحتلال: لن نقاتل بغزة بلا مال ونتنياهو يسرقنا

وطنا اليوم:اتهم ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي حكومة نتنياهو بالسرقة والفساد، على إثر شح التخصيصات لجنود الاحتياط المشاركين في العدوان على قطاع غزة.

ويبلغ تعداد جيش الاحتلال 173 ألف جندي في الخدمة، فيما يصل تعداد الجنود الاحتياط إلى 465 ألف جندي مدرب ومتأهب للحرب، استدعت منهم الحكومة 300 ألف جندي، فضلا عن أن الخدمة العسكرية في دولة الاحتلال إلزامية.

نوي أوزيرد، هو مهندس اتصالات ويعمل أيضا في مجال الموسيقى، استدعي إلى الخدمة في جيش الاحتلال بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويعمل أوزيرد حاليا ضابط مدفعية ويشرف على 30 جنديا في المعركة، لكنه بعد شهر من القتال والعدوان، نشر صورة لحسابه المصرفي، على فيسبوك ليشكو من قلة مستحقاته التي بلغت 5.379 شيكلا (ما يعادل 1400 دولار أمريكي).

وتابع مستهزئا:”10 شيكلات في الساعة، 215 شيكلا في اليوم، لماذا لا نحصل على أموال ضرائبنا!”, حيث لقي منشوره تفاعلا كبيرا.

وخصصت حكومة الاحتلال ما لا يقل عن مليار شيكل (260 مليون دولار) للمدفوعات والمنح المالية لجنود الاحتياط، وجرى تخصيص 280 دولار كمنحة مالية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، غير المتزوجين لمرة واحدة فقط، فيما بلغت لأصحاب العوائل 500 دولار.

واستنكر العديد من “الإسرائيليين” قلة المخصصات المالية لجنود الاحتياط، بالمقارنة مع آلاف الدولارات التي يتلقاها أعضاء الكنيست والوزراء في حكومة الاحتلال شهريا، فيما اتهم آخرون الحكومة بالفساد والخداع، مطالبين بتغييرها، واصفين ذلك “بالعار”.

وسجلت وزارة مالية حكومة الاحتلال، عجزا بقيمة 6 مليارات دولار، منذ شهر بسبب ارتفاع نفقات الحرب، التي بلغت 246 مليون دولار يوميا دون حساب الخسائر غير المباشر