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شاهد : جد فلسطيني يخاطب أحفاده الشهداء بحرقة ..أمتك خذلت شعب غزة يا رسول الله

منذ ساعة واحدة
شاهد : جد فلسطيني يخاطب أحفاده الشهداء بحرقة ..أمتك خذلت شعب غزة يا رسول الله

وطنا اليوم:وثق مقطع مصور لحظات مؤلمة لجد فلسطيني في قطاع غزة وهو يخاطب أحفاده الشهداء شاكيا “تخاذل الأمة عن نصرة الشعب الفلسطيني”، قبل دفن جثامينهم.
وفي المقطع المصور، يظهر جد فلسطيني وهو يتحدث بألم وحرقة شديدين، مودعا أحفاده الذين ارتقوا شهداء جراء عدوان الاحتلال قائلا: “قولوا لرسول الله إن أمتك خذلت شعب غزة. قولوا له إنهم (جيش الاحتلال) قطعونا أشلاء والأمة تتفرج علينا”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور على نطاق واسع، منددين “بالصمت والخذلان العربي والإسلامي” أمام المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولليوم الرابع والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 10569 شهيدا؛ بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ26 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

 


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