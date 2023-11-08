رشيدة طليب تنتقد محاولات إسكاتها في “النواب الأمريكي”

انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب، تركيز زملائها على “إسكات صوتها فيما يخص التطورات في غزة، بدلا من إنقاذ حياة الفلسطينيين”.

جاء ذلك في بيان أصدرته النائبة الأمريكية فلسطينية الأصل طليب، حول مشروع قرار إدانتها في مجلس النواب الأمريكي بعد انتقادها سياسات “إسرائيل” وسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول غزة.

وقالت في بيانها إنه “في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى في غزة أكثر من 10 آلاف، أشعر ببالغ الحزن جراء مساعي زملائي لإسكاتي بدلا من إنقاذ حياة الآخرين”.

وأكدت أن الكثير من الأعضاء في مجلس النواب أبلغوها أن “حياة الفلسطينيين ليست مهمة بالنسبة لهم”.

وأشارت إلى أن زملاءها “بدلا من تقبل أفكار ووجهة نظر الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في المجلس، لجأوا إلى تشويه موقفها من خلال الأكاذيب الصارخة”.

وكانت النائبة مارجوري تايلور غرين، جددت أمس الاثنين محاولة تمرير مشروع قرار يدين طليب بسبب انتقادها سياسات “إسرائيل” والرئيس بايدن حول غزة.

ونشرت طليب بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر منصة “إكس”، صورا لأطفال فلسطينيين قتلى، وكتبت قائلة “الرئيس بايدن يدعم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، الشعب الأمريكي لن ينسى هذا”.

وأضافت: “بايدن، إما أن تدعم وقف إطلاق النار الآن، أولا تثق بنا (لا تعول علينا) في (انتخابات) 2024”.