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“كتائب القسام” تدمّر 15 آلية ودبابة في عدة محاور بقطاع غزة اليوم

منذ ساعتين
“كتائب القسام” تدمّر 15 آلية ودبابة في عدة محاور بقطاع غزة اليوم

 

‏أعلنت “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها دمرت خمس عشرة آلية للاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور في قطاع غزة اليوم.

‏وقالت “القسام” في تصريح مقتضب، اليوم الأربعاء: إنها دمرت “ثلاث دبابات صهيونية قرب دوار التوام بقذائف الياسين 105”.

وأضافت: ” دمرنا دبابة صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها”.

وأكدت “كتائب القسام” تدميرها “دبابتين صهيونيتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي الياسين 105”.

وقالت أيضا “استهدفنا جنودا إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز كونكورس”.

كما أكدت “القسام” صباح اليوم: أنها دمرت “دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال دوار التوام بقذيفتي الياسين 105”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة، ضمن سياسة التعتيم على خسائره الحقيقية وفقا لمراقبين، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 350 منذ 7 أكتوبر الماضي، في حين بلغ عدد قتلاه منذ بدء العدوان البري على غزة إلى 33 قتيلا.


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