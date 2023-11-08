شركة أمنية توقّع مذكّرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنيّة لتدريب وتأهيل الطلبة لسوق العمل

وطنا اليوم:في إطار سعيها المستمر لتمكين الشباب وتطويرهم، وقّعت شركة أمنية وجامعة الحسين التقنيّة،إحدى مبادرات مؤسّسة وليّالعهد، – مذكّرة تفاهم تهدف إلى دعم طلبة الجامعة في سعيهم للحصول على تعليم تقني عالي الجودة وموجّه نحو السوق من خلال نظام تعاون أكاديمي صناعي متبادل. وكان قد وقّع المذكّرة عن جامعة الحسين التقنيّة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، وعن شركة أمنية رئيسها التنفيذي فيصل قمحيه.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفّر شركة أمنية تدريباً مهنيّاً مدفوع الأجر لطلّاب جامعة الحسين التقنيّة وتدريباًخاصّاًلخرّيجي برنامج تحسين المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منشآتهم في كل فصل دراسي. وتهدف برامج التمرّس المهني والتدريب الداخلي إلى تزويد طلبة جامعة الحسين التقنيّة بتجربة حقيقيّة في مكان العمل لتنمية وتطوير مهاراتهم وتعزيزقابليّة توظيفهم في الشركات التي يتم التدريب فيها إن أمكن ذلك. وستتعاون شركة أمنية مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحسين التقنية لتطويرالمواد التدريبيّة فيما يتعلّق بالتقنيات والتطبيقاتالحديثة والتي سيتم تقديمها في كليّة الحاسوب والمعلوماتيّة وبرامج تحسين المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما ستقوم الشركة بعقد دورات تدريبيّة في مجالات الخبرة للمتدرّبين.

أيضاً تتضمن مذكرة التفاهم، اشتراكشركة أمنية وجامعة الحسين التقنيّة في عقد مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل لتبادل المعلومات التقنيّة والبيانات ذات الصلة وكذلك معدّات ومرافق البحث، إضافة إلى إنشاء فرق بحث مشتركة وفرق لتبادل التكنولوجيا يتم تنظيمها وتشغيلها لمزيد من التعاون.

من جانبه أكّد الحنطي على سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيّة مع شركة أمنية والتي تعكس الالتزام المشترك من قبل الطرفين بتمكين الشباب وتطويرهم. من خلال هذه الشراكة، ستتوفر الفرصة أمام الطلبة للحصول على تدريب مهني متميز في أحد أكبر شركات الاتصالات في الأردن. إلى جانب أن هذا التدريب سيساعد الطلاب على اكتساب المهارات والكفاءات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: “نحن ملتزمون بدعم الشباب الأردني وتطوير مهاراتهم. من خلال هذه الشراكة مع جامعة الحسين التقنية، نأمل في تزويد طلاب الجامعة بفرصة الحصول على تدريب عملي متميز، والذي سيساعدهم على البدء في حياتهم المهنية.” وأضاف قمحيه:”نحن نؤمن أن التعليم الفني هو مفتاح مستقبل الأردن من خلال تزويدهم بالمهارات والتدريب المناسبين، يمكننا مساعدة الشباب الأردني على بناء مستقبل واعد لأنفسهم ولبلادهم