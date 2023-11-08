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رئيس فيلادلفيا يكرم كليتي الصيدلة والتمريض لحصولهما على شهادة الاطار الوطني لتسكين المؤهلات‎

منذ ساعتين
رئيس فيلادلفيا يكرم كليتي الصيدلة والتمريض لحصولهما على شهادة الاطار الوطني لتسكين المؤهلات‎

وطنا اليوم:قام رئيس جامعة فيلادلفيا بتكريم كلية الصيدلة والتمريض لحصولهما على شهادة التسكين لمؤهل الصيدلة والتمريض من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها .
وقد سلم الشهادة الى عميد كلية الصيدلة الدكتور يزن بطاينة وعميد كلية التمريض الدكتورة مريم كوافحه بحضور نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل في الجامعة .
وفي ذات السياق أثنى رئيس الجامعة على هذا الانجاز ودعى الكليات الأخرى الى ضرورة الانتهاء من ملفات التسكين بسرعة وبالتنسيق مع هيئة الاعتماد.
والجدير بالذكر بأن كلية الصيدلة كانت قد حصلت على التسكين بتاريخ 14/6/2023


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