بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للعربية لحماية الطبيعة‎

وطنا اليوم:واصل بنك ABC في الأردن دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة، ايماناً منه بدوره في خدمة المجتمع المحلي وترسيخ الممارسات البيئية السليمة حيث تم تقديم الدعم المادي للجمعية وذلك للمساهمه في دعم برنامج “القافله الخضراء” من خلال زراعة الأشجار علما بأن البرنامج يهدف الى تحقيق الامن الغذائي وتنمية المجتمعات للوصول الى اقتصاد مستدام يخلق فرص عمل للمواطنين وخاصه صغار المزارعين الذين يشكلون الأساس في تعزيز سلة غذاء الأردن.

يعد القطاع البيئي أحد أهم القطاعات التي يدعمها البنك لادارة الاستدامة من خلال برامجه ومبادراته المتعددة ويأتي تجديد هذا التعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة لدعم مزارعي الاردن وزيادة المساحات الخضراء في المملكة عن طريق توفير الدعم المادي والمعنوي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتنفيذ مشاريع التشجير ومتابعتها للمساهمة في مجابهة مشكلة التصحر والسعي للحفاظ على النباتات.

هذا وقد أبدى سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن عن سعادته بمواصلة دعم البنك للجمعية العربية لحماية الطبيعة وذلك لمساعدتها على الاستمرار في تأدية مهامها والحفاظ على أهدافها والتي من أهمها تنفيذ عدد أكبر من المشاريع المتنوعة وزراعة المزيد من الأشجار ذات القيمة الغذائية والاقتصادية لتمكين المزيد من العائلات في الأردن ولتحقيق مستقبل مزدهر للمزارعين.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.