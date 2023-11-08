عمادة البحث العلمي في عمان الاهلية تُكرّم نخبة من الأساتذة المتميزين بتقديم دورات تدريبية بحثيّة

وطنا اليوم:كرّمت عميدة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية الاستاذ الدكتورة ايمان النزلي نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين الذين قدموا سلسلة من الدورات التدريبية البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية بمختلف كليات الجامعة.

وكانت الدورات للاساتذة المُكرّمين كما يلي:

1- قدم الأستاذ الدكتور حسين الياسين من كلية الاعمال دورة

” Introduction to Academic Writing and Mixed Research Methods”

تحدث فيها عن أسس كتابة الأبحاث العلمية الرصينة والطريقة العلمية واهمية تصميم البحوث بطريقة مختلطة وقدم عرضا عن بحوث علمية كمثال يحتذى به في الكتابة.

2- قدمت الدكتورة لبنى الغرايبة من كلية الصيدلة دورة بخصوص ” اخلاقيات البحث العلمي ” حيث تحدثت عن أهم قواعد الاخلاقيات لإجراء وكتابة البحوث العلمية والمشاريع البحثية وعن نماذج الاخلاقيات المستخدمة بالجامعة.

3- قدمت الدكتورة فرح عوض من كلية الهندسة دورة عن ” نظام التحليل الاحصائي / SPSS” وكيفية استخدام البرمجية وإدخال البيانات عليها وطرق التحليل الاحصائي والحصول على نتائج منطقية ودقيقة في البحث العلمي.

4- قدم لؤي المعاني دورة ” برمجية PLS “

وهي برمجية لنموذجة المعادلات البنائية باستخدام طريقة المربعات الصغرى، يتميز هذا البرنامج بمرونته في التعامل مع العينات الصغيرة والكبيرة. وكيفية استخدامها لتحليل البيانات المطلوبة في المشاريع البحثية.

وقد لاقت الدورات الاستحسان والتقدير من قبل أعضاء الهيئة التدريسية حيث اشادوا بجهود عمادة البحث العلمي المتواصلة والمتميزة لما فيه الفائدة العلمية والبحثية