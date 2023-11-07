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3 من أساتذة تقنية المعلومات في عمان الأهلية يحصلون على شهادة مدرب معتمد من Cisco بالأمن السيبراني

منذ ساعة واحدة
3 من أساتذة تقنية المعلومات في عمان الأهلية يحصلون على شهادة مدرب معتمد من Cisco بالأمن السيبراني

وطنا اليوم:قام عميد كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الاهلية الدكتور قاسم خرما بتكريم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية (أ.د. مصلح أبو الحاج، د. أديب السعايدة، د. مهران الزيود) وذلك لحصولهم على شهادة مدرب معتمد من شركة Cisco في مجال الأمن السيبراني (CyberOps) .
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص أعضاء الهيئة التدريسية على مواكبة كل ما هو جديد وتطوير المهارات اللازمة للرقي بالمسيرة التعليمية والعملية، وبما ينعكس إيجاباً على طلبة الكلية سعياً لصقل خبراتهم وإكسابهم المعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل


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