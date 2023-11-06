استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

وطنا اليوم:استشهد 3 فلسطينيين مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال حاصرت 3 شبان في مركبتهم واستهدفتهم بالرصاص، ما أدى إلى استشهادهم

وقال مصدر إن ثلاثة شهداء ارتقوا في عملية الاغتيال التي نفذتها قوات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم قائد كتيبة طولكرم التابعة لكتائب شهداء الأقصى جهاد شحادة، وقائد كتائب القسام في طولكرم عز عواد.