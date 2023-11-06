العاملين بالمناجم والتعدين تشيد بالنتائج المالية لشركة الفوسفات الاردنية

وطنا اليوم:اشادت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والأسمنت، بالنتائج المالية التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023؛ وتمثلت بتحقيقها ارباحا اجمالية قبل الضريبة بلغت 450.5 مليون دينارا، وارباحا صافية بعد الضريبة بلغت 325.2 مليون دينار .

وقال رئيس النقابة العامة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن السيد خالد الفناطسة، إن الانجازات الكبيرة والمتراكمة؛ التي تواصل تحقيقها الشركة، تعود للسياسات الناجحة والحكيمة لإدارة الشركة، ونجاح الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها بالتعاون مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، في ادارة عملية الانتاج والمبيعات وتطوير الاداء.

جاء ذلك في رسالة وجهها الى رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات باسم اعضاء النقابة وأعضاء اللجان النقابية، اكد من خلالها أن الإدارة والسياسات الحصيفة للشركة، انعكست بشكل كبير على واقعها ومستقبلها ووضعها المالي وتنافسيتها في سوق الفوسفات العالمي، وعزز دورها في رفد الاقتصاد الوطني.

وثمنت النقابة في هذا الإطار، الدور الكبير للعاملين بالشركة في مختلف مواقع العمل والإنتاج، مؤكدة حرص جميع العاملين على تحقيق المزيد من الانجازات، ودعمها لجهود الادارة وخططها في هذا الجانب.