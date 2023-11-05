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أهالي مادبا يطلقون قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة تقدر قيمتها ب 25 الف دينار

منذ ساعتين
أهالي مادبا يطلقون قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة تقدر قيمتها ب 25 الف دينار

وطنا اليوم – انطلقت صباح اليوم القافلة الثانية من المساعدات العينية إلى الأهل في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وغرفة تجارة مادبا بحضور محافظ مادبا نايف الهدايات الحجايا ورئيس الغرفة المهندس حسام عودة واعضاء الغرفة التجارية ولجنة التبرعات.
وقال المحافظ الحجايا إنتا نودع في هذا اليوم المبارك قافلة مساعدات لقطاع غزة وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتسليمها إلى الهيئة الخيرية الهاشمية في المفرق ليصار الى إرسالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.
وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على هذه القافلة داعباً أهالي محافظة مادبا إلى التبرع والتواصل مع اللجنة المشكلة في الغرفة التجارية.
من ناحيته قال رئيس غرفة تجارة مادبا المهندس حسام عودة ان هذه  القافلة تتكون من شاحنتين وشاحنة صغيرة وتضم مواد تموينية وغذائية من ضمنها الطحين والمعلبات بأنواعها والشاي والحليب والبقوليات واندومي ومياه.
وأشار عوده إلى أن المتبرعين من مدينة مادبا وقضاء مليح وغيرها من المناطق حيث تقدر قيمة المواد المرسلة بحوالي 25 ألف دينار.


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