الذين يتحدثون نيابة عن الاردن من اوكل لكم هذه المهمة ؟

بكر خازر المجالي

ولماذا كل استنتاجتكم وتحليلاتكم تضع الاردن في دائرة الخطر؟

هل تعرفون قيادة الاردن والاردنيين ؟

هل لكم اعطاءنا مصادركم بوضوح ؟

متى تتوقفون ؟

ومن متى وانتم تضعون الاردن في حالة المهدد بالزوال او التغيير؟

ما هي مصلحتكم ؟ من وراءكم وامامكم وخلفكم ؟

نحن نعرف كل الاجابات

ونعرف حتى اجوركم

ومدى حقدكم

واطماعكم

هل الاردن يكون في دائرة مدحكم حين يلف الحبل حول عنقه؟

او يدخل في صدام واشكاليات تجرب الدماروالخراب ؟

شاهدنا امثالكم في مسيرات الاردن التي خرجت لنصرة فلسطين وغزة ،

ولكن انتم خرجتم للهتاف ضد الاردن وجيشه ومليكه ،

لماذا ؟

هل هو خدمة للصهيونية ؟

ام خدمة لأربابكم من طوائف شتى؟

ام هو انتقام ؟؟؟؟؟؟

في الاردن حالة وعي لا يمكن ان تسمح لمخططاتكم ان تنجح

في الاردن جيش حارس للوطن بقوة ومنعة

واجهزة امنية بل هي مصدر صادق لدول اخرى

لا ، لا يمكن ان تنجحوا في وطني

با وطن القوة والسمو والرفعة