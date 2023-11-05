بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تحليل بيانات هكذا تفاعل الاردنيون مع غزة : ضاعفوا استخدامهم للغة الإنجليزية في الحوار والمحتوى الرقمي

منذ 4 ساعات
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-11-05 19:35:54Z | | ¯

 

كشف تحليل جديد للبيانات أن حجم تفاعل الأردنيين حول ما يحدث في قطاع غزة بلغ نحو 62 مليون على جميع المنصات الرقمية خلال الفترة 7 تشرين أول وحتى 2 تشرين الثاني الحالي. وأظهر التحليل الذي أعدته شركة مكانة 360، واطلع عليه “الوكيل الإخباري”، أن حجم الحوارات بلغ 3.4 مليون، فيما بلغ عدد الأخبار والمقالات 71 ألفا. والمنصات الرقمية التي جمعت منها البيانات هي (فيسبوك، انستغرام، تويتر، المواقع الإخبارية، المنتديات والمدونات).

كما بيّن التحليل أن الأردنيين ضاعفوا استخدامهم للغة الإنجليزية في الحوار والمحتوى الرقمي بشكل ملحوظ لإيصال صوتهم عالميا، حيث بلغ التفاعل باستخدام اللغة العربية ما نسبته 61.3% واللغة الإنجليزية نحو 36.7% ونحو 2% باللغات الأخرى. وفي إحصائية لافتة فإن البيانات أظهرت أيضا أن 20.6% من حجم الرواية الأردنية الرسمية والشعبية وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و5.8% إلى إسبانيا، و5.6% إلى اليابان، و5.3% إلى فرنسا، و5.1% إلى مصر، و16.2% إلى دول مختلفة حول العالم. كما أظهر التحليل أن الجمهور الإسرائيلي تفاعل مع الموقف الأردني الرسمي من خلال 30 ألف حوار ومنشور وخبر على مواقع التواصل، فيما بلغت نسبة زيادة الحوار السلبي 89%، وذلك من خلال 12 ألف حساب على تويتر و2300 خبر منشور على 348 موقع إلكتروني إسرائيلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:08

أهالي مادبا يطلقون قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة تقدر قيمتها ب 25 الف دينار

23:51

#عاجل … الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

23:24

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان

23:20

بضربات كبيرة.. إسرائيل تعلن تقسيم غزة إلى شطرين

23:17

#عاجل | مصر: مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء “قنبلة نووية” على غزة “دليل على مدى انحراف وتطرف عدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية”

23:04

اسرار الوحدة الاسرائيلية 8200 لزرع الفتنة بين الاردنيين

22:55

بلينكن يشكر عباس على دوره في المحافظة على الهدوء

22:49

إسرائيل تكثف القصف حول مستشفيات عدة في غزة

22:45

تصريحات الوزير الاسرائيلي

22:42

وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية فيها متطرفون عنصريون

22:37

#عاجل| متحدث الجيش الإسرائيلي: “حاصرنا مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى قسمين” (مؤتمر صحفي)

22:28

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 374

وفيات
وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023