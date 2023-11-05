تصريحات الوزير الاسرائيلي

صالح الشراب العبادي

هل تعتبر تصريحات الوزير حيمحاي بالقاء قنبلة ذرية على غزة ..بداية مرحلة جديدة ، هل نطق بها وقالها من فراغ …ان ان حديثه كان موجهاً للقول به واذاعته وتناول الإعلام من مجرد إعلانه بهذا الامر .. انه رسالة او تهديد الى المقاومة الفلسطينية ، وكذلك ان هذا الكلام الذي صدر عن مسؤول في الحكومة الاسرائيلية وهو وزبر بغض النظر موجود بالحكومة او غير موجود ..هو بمثابة اشارة الى احتمالية ان تقوم اسرائي إسرائيل بالقاء قنبلة ذات بعد تاثيري محدود على غزة ..

هل هي اشارة الى الدول العربية وتهويل وتخويف وتهديد مبطن لهم انه اذا ما تجرأ او تجرأت اي دولة بدخول الحرب او البدء به … ستقوم إسرائيل بحماية نفسها والعمل على استخدام الحرب الذرية وخاصة انها مدعومة من الغرب بشكل لا متناهي وانها بهذا الدعم استغلت هذا الترويج الخطير والذي دب صداه الى جميع مصادر الإعلام.. وتم تداوله عليها ومن خلالها وان هذا هو الهدف المنشود من هذا التهديد ..

ان الحرب النفسية لا تقل اهمية عن الحرب القتالية فهي حرب ذات بعد تهديدي على المعنويات ومن شان ان التلويح باستخدام القنابل النووية .. ان تكون هادمة وتدخل شعور الرعب والخوف والتردد وعدم الاتزان النفسي ..

ان اسرائيل الان تستخدم كافة انواع الاسلحة المحرمة وغير المشروعة .. وهي غير ابهة المرة لاي مطالبات او نداءات المجتمع الدولي ، فما الذي يمنعها من استخدام القتيلة الذرية المحدودة .. طالما ان الدول الغربية تمنح الضوء الاخضر الدائم بانها في حالة دفاع عن نفسها ..

لذلك كله اعتقد ان قول الوزير وتصريحاته لم تكن من فراغ .. وانه ليس بالغبي او الانسان العادي حتى يصرخ بهكذا تصربح ..