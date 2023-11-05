حماده: معرض “غلف فود” فرصة تسويقية مهمة للمنتجات الأردنية

وطنا اليوم – اكد مستشار غرفة صناعة الأردن لشؤون السياحة وصناعة المطاعم رأئد حماده أهمية المشاركة الأردنية في معرض الخليج للتصنيع الغذائي(غلف فود) الذي تنطلق أعماله في دبي يوم غدٍ الثلاثاء في بناء شراكات عالمية وفتح نوافذ تسويقة للمنتجات الأردنية المصنعة محلياً.

وقال حماده في تصريحات صحافية اليوم إن المعرض يشكل فرصة حقيقية للترويج للمنتجات الوطنية بالإضافة الى الاطلاع على آخر التطورات في مجال تجارة المواد الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم وتبادل الخبرات في ظل المشاركة الدولية الواسعة بالمعرض من مختلف دول العالم.

وأوضح حماده ان المشاركة بالمعرض تعتبر ضرورية لتعزيز التواصل وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم إضافة إلى الترويج للإمكانيات المتاحة بالإقتصاد الوطني والفرص الإستثمارية في مختلف القطاعات.

واشار حماده إلى ان معرض “غلف فود” يعتبر أضخم حدث سنوي تجاري في مجال الأغذية ويرتاده زوار من مختلف دول العالم ما يشكل فرصة مهمة أمام الشركات الأردنية نحو تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الإقتصادية بين المملكة والدول المشاركة من خلال اللقاءات الثنائية والسعي لعقد الصفقات التجارية.

وقال حماده إن المواد الغذائية بات اليوم تشكل أهمية بالغة لدول العالم وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية الأمر الذي يتطلب من الجميع خصوصاً التجار الحرص دائماً على توفير مخزون من السلع الغذائية والأساسية لدعم مقومات الأمن الغذائي.

وأشاد حماده بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن في سبيل دعم الصناعة الوطنية وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجات القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه أعماله.

ولفت حماده الى الحرص أيضاً من خلال المشاركة بالمعرض على ترويج قطاع المطاعم والحلويات بالمملكة والتطور الكبير الذي يشهده منذ سنوات والجهود الكبيرة والمميزة من قبل العاملين بحيث أصبح منافساً قوياً بين دول المنطقة، إلى جانب توفيره آلآف فرص العمل للأيدي العاملة الاردنية.

وأكد حمادة أن المنتجات الأردنية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية وباتت تتواجد في العديد من الأسواق العالمية بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.