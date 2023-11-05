بنك ABC في الأردن يدعم جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية ‎

وطنا اليوم:استكمالا لمبادراته المجتمعية الفعاله في دعم الخدمات الصحية والإنسانية وإيماناً من بنك ABC في الأردن بدوره في خدمة المجتمع المحلي، فقد قام البنك بتقديم الدعم لجمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفيه وذلك مساهمة منه لدعم أنشطة الجمعية التي تلبي احتياجات إنسانية مهمة والمتمثلة بتقديم الرعاية التلطيفية للمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية وفي مراحل متقدمة لتخفيف الألم عنهم ومن اجل تعزيز قدرة الجمعية على مواصله تنفيذ مجموعه من برامجها وانشطتها المختلفه وضمان استدامة خدماتها للمرضى المصابين بالامراض المزمنه والتي لاشفاء منها.

تأتي مبادرات دعم الخدمات الصحية ضمن أولويات البنك في المسؤولية الاجتماعية لذلك يحرص البنك دوما على الاستمرار في دعم الجمعيات التي تقدم الخدمات الطبية والصحية لتعزيز جهودهم وتحقيق أهدافهم المتمثلة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وحول هذا الشأن، فقد علق سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن “يتطلب الارتقاء بمنظومة الرعايه الصحية تضافر جهود مختلف القطاعات ونحن في البنك نعتبر ان هذا الامر واجبا علينا بإعتبارنا جزء من هذا المجتمع الذي نحرص على دعمه ودعم أبنائه والتركيز على محور الصحه الذي يعد من أولويات البنك في المسؤولية الاجتماعية”.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.

ويشار إلى ان جمعية الملاذ جمعيه غير ربحيه تأسست عام 1993 في الأردن، كأول مقدم للرعاية التلطيفية مجانا في الشرق الأوسط، وتعطي الملاذ الأولوية للمرضى في كسب الراحه ورفع جودة الحياه من خلال تخفيف الألم والمعاناه في المرحلة الأخيرة من حياتهم، مع الاهتمام باحتياجاتهم الصحية، والعاطفيه، والروحيه وتوفير الدعم لعائلاتهم أيضا.