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الصورة تتحدث عن صدمتهم بما جرى للميركاڤا

منذ ساعتين
الصورة تتحدث عن صدمتهم بما جرى للميركاڤا

 

الصورة تتحدث عن صدمتهم بما جرى للميركاڤا


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