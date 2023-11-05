الصورة تتحدث عن صدمتهم بما جرى للميركاڤا

23:25

عاجل / بعد الرعب الذي شكله لجنود الاحتلال ..وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان غزة لقتل قائد حركة حماس يحيى السنوار .. ويقول “إن ذلك سيؤدي الى إنتهاء الحرب بأسرع وقت”