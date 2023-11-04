الميثاق الوطني ينظم وقفة تضامنية مع غزة في محافظة المفرق

المئات من أعضاء الميثاق الوطني ومؤازريه يشاركون بالوقفة وينددون بجرائم الاحتلال

الميثاق الوطني: نجدد التأييد والدعم للموقف الأردني المشرف بقيادة جلالة الملك الداعم لأهلنا في غزة.

الميثاق الوطني: الأردنيون سيتصدون لكل محاولات وتهديدات مليشيات الحشد الشعبي على الجبهة الشرقية.



الميثاق الوطني يفتتح فرعه الجديد في المفرق

وطنا اليوم-المفرق- نظم حزب الميثاق الوطني وقفة تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة بمحافظة المفرق اليوم السبت شارك بها المئات من اعضاء الحزب ومؤازريه ومناصريه من أبناء المحافظة ومن خارجها.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد المومني اليوم السبت إن الوقفة التضمانية التي تم تنظيمها في محافظة المفرق هي امتداد لعشرات الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والمبادرات التي نفذها وأطلقها حزب الميثاق الوطني منذ العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة في السابع من تشرين أول الماضي والذي تسبب في استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن وقوع عشرات الآلاف من المصابين نتيجة مواصلة ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعب أعزل.

وأضاف حزب الميثاق الوطني أن المشاركين في الوقفة التضامنية أكدوا تأييدهم للموقف الأردني الذي يُعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة اللقاءات المحلية والمحافل العربية والدولية بضرورة ايقاف الحرب على أهلنا الصامدين فورا، والسماح بادخال كافة المساعدات الإنسانية للقطاع دون توقف، مشيدين بقرار الحكومة الأردنية المتعلق باستدعاء سفيرنا من تل أبيب، وإبلاغ إسرائيل بعدم إعادة سفيره للأردن، لنكون أول دولة عربية وإسلامية تتخذ مثل هذا القرار الشجاع وقوفا ودعما لأهلنا في غزة هاشم.

وأكد الميثاق الوطني تصدي الأردنيين لأي محاولة عداء من قبل مليشيات الحشد الشعبي على الحدود الأردنية العراقية، من الجهة الشرقية، مؤكدا أن الأردنيين سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراراه، وسيجعلون ارواحهم فداء لهذا الوطن.

من جهة أخرى تم افتتاح مقر حزب الميثاق الوطني في محافظة المفرق بحضور أعضاء من المكتب السياسي والمركزي والاستشاري واعضاء الحزب في المحافظة.

وأشار المومني الى أن الميثاق الوطن حزب سياسي بهوية أردنية تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة المعالم، التي ورثوها على مدار عقود طويلة من الزمان عززتها دولة القانون والمؤسسات منذ تأسيس الدولة قبل أكثر من 100عام في ظل قيادة هاشمية حكيمة.