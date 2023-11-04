عمان الاهلية تشارك بورشة هيئة الإعتماد حول تطبيقات البرامج الثنائية في الجامعات

وطنا اليوم=شارك الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة / نائب رئيس جامعة عمان الاهلية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الحقوق في الجامعة بورشة العمل التي عقدتها هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جامعة الحسين التقنية والتي تتضمن تطبيقات البرامج الثنائية في الجامعات، والهادفة للتشبيك مع أصحاب العمل في بعض البرامج الأكاديمية بما يخدم الطلبة وأصحاب العمل، بحيث يكون ما نسبته من الخطة الدراسية للبرنامج 30% للتدريب في سوق العمل .

وقد افتتح الورشة أ.د ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وقال: إن مفهوم الدراسات الثنائية توجه تعليمي عالمي يهدف إلى دمج الجانبين الأكاديمي النظري والتطبيقي العملي، لإثراء التجربة التعليمية للطلبة، ومساعدتهم في فهم أفضل للمفاهيم العلمية والجوانب النظرية؛ إضافة إلى الخبرة العملية المكتسبة التي ستمكن الطلبة من تطوير مهارات التواصل والمهارات الشخصية والاجتماعية لديهم.

وأشار الصرايرة إلى أن برامج الدراسات الثنائية تعمل على انخراط الطلبة في الهيكل التنظيمي للمنظمة أو المؤسسة الشريكة ومنهجيات العمل المتبعة فيها، إضافة إلى طبيعة تخطيط وتنفيذ المشاريع القائمة داخلها على مراحل متعددة خلال الفترة الدراسية للطالب الجامعي، وبذلك فإنه يضمن حصوله على خبرة عمل حقيقية في نفس مجال التخصص الأكاديمي واكتسابه قيمة تعليمية إضافية يقدمها برنامج الدراسات الثنائية.

وأكد أن الهيئة شكلت لجنة دائمة من الخبراء في هذا المجال لمتابعة وتنفيذ وضمان جودة البرنامج، والتي تمثل أيضا بدورها منصة للتواصل بين الشركاء المعنيين بتنفيذ برنامج الدراسات الثنائية المتكاملة في الأردن.