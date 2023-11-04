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عمداء كُلّيات عمان الاهلية يلتقون الطلبة المستجدين بكُلّياتهم

4 نوفمبر 2023
عمداء كُلّيات عمان الاهلية يلتقون الطلبة المستجدين بكُلّياتهم

وطنا اليوم_ بمناسبة بدء العام الدراسي 2023 – 2024 ، التقى عمداء الكليات في جامعة عمان الاهلية بطلبة كلياتهم المستجدين للفصل الدراسي الأول “كل كلية على حدة “.
وفي بداية اللقاءات تم الترحيب بالطلبة، والتاكيد على رؤية ورسالة الجامعة واهدافها كأول جامعة خاصة بالاردن والمنطقة وتميّزها بدخولها ضمن افضل الف جامعة في العلم بمرتبة 801+ الى 850 وكذلك الثالثة محليا، والاولى عربيا بنسبة الطلبة الوافدين وفق تصنيف كيو اس العالمي ، الى جانب تميّزها في التصنيفات العالمية الاخرى وعلاقاتها مع أعرق الجامعات العربية والعالمية ، مشيرين الى إيلاء الجامعة الاهتمام الكبير للبحث العلمي النوعي وللبرامج والتخصصات الحديثة المواكبة لتطورات سوق العمل المحلي والعربي والدولي الى جانب التطور الكبير للجامعة في التعليم والتعلّم الالكتروني ، والى تميّز مرفقات الجامعة ومنها مجمع الارينا الرياضي الثقافي وما له من أثر كبير في إثراء النشاطات اللامنهجية للطلبة.
كما قدم السادة العمداء في كل كلية نبذة عن كليتهم وتعليمات منح درجة البكالوريوس والخطط الدراسية، وأهمية تواصل الطلبة مع المرشد الأكاديمي والمتابعة الدائمة وكيفية استخدام منصات التعلم الإلكتروني في الجامعة، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح الهامة للنجاح في الدراسة الجامعية، والتي من أهمها التركيز على ضرورة الالتزام بالخطط الدراسية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .
كما ناقشوا معهم عدة مواضيع متعلقة بسير العملية التعليمية الأكاديمية في الجامعة ، والالتزام بالحضور سواء كان التعليم وجاهيًا أو الكترونيًا.
وكذلك ناقشوا كيفية احتساب علامات المواد، وعدد من أمور التسجيل والرسوم الدراسية، والصعوبات التي قد يواجهها الطلبة الجدد باستخدام الانترنت.
*** ويذكر ان الجامعة تضم 14 كلية هي :
1- – كلية الحقوق – عميدها أ. د. مصلح أحمد الطراونة إلى جانب عمله نائباً لرئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية.
2- كلية الدراسات العليا – عميدها أ. د. محمد نديم دباغية
3- كلية التمريض – عميدها أ. د. منتهى خليل غرايبة
4 – كلية الأعمال -عميدها أ. د. فايز سليم حداد
5- كلية فنون الطهي والضيافة -عميدها أ. د. فايز سليم حداد
6- كلية الصيدلة – عميدها أ. د. وسام غازي عماري
7- كلية الهندسة – عميدها أ. د. جمال إبراهيم النابلسي
8- كلية طب الأسنان – عميدها أ. د. يزن منصور حسونة
9- كلية العلوم التربوية – عميدها أ. د. قصي يوسف شمبور
10- كلية الآداب والعلوم – عميدها أ. د. حنان محمود إبراهيم
11- كلية تقنية المعلومات – ق. أ. عميدها د. قاسم محمد خرما
12- كلية العمارة والتصميم – ق. أ. عميدها د. صبا فوزي النصيرات
13- كلية التكنولوجيا الزراعية – ق. أ. عميدها د. صبحية محمد سعيفان
14- – كلية العلوم الطبية المساندة – ق. أ. عميدها د. طلال سالم القيسي


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