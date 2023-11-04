أمنية تجري تعديلات على هيكلها الإداري لتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي

وطنا اليوم_ عمان – أعلنت شركة أمنية للاتصالات، اليوم، عن إجراء تغييرات في هيكلها التنظيمي بهدف تعزيز قدراتها وتطوير أعمالها المستقبلية، حيث قامت بترقية مجموعة من موظفيها ليكونوا ضمن الفريق القيادي في الشركة.

وشملت التغييرات ترقية وجيهة الحسيني لتصبح المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي، بفضل خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال العلامة التجارية والإعلان والاتصال المؤسسي والتسويقي، إلى جانب امتلاكها القدرة على تطوير حملات العلامة التجارية للشركات وإطلاق المنتجات، وحماية سمعة الشركات، بالإضافة إلى تطوير حملات اتصال فعالة، والتي كان آخرها إطلاق الجيل الخامس وبرنامج أمنية للاستدامة.

كما تمت ترقية سامر الروابدة ليصبح المدير التنفيذي لدائرة الشؤون التنظيمية والعلاقات الحكومية ، حيث يتمتع الروابدة بأكثر من 24 عاماً من الخبرات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، كما يمتلك معرفة عميقة بتنظيم الشركات والسياسات ومعايير الامتثال، وسيكون له دور رئيسي في تطوير عمليات الشركة والتأكد من التزامها بجميع اللوائح والتشريعات اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم ترقية يزن الحياصات ليصبح المدير التنفيذي لدائرة الشؤون القانونية، إلى جانب منصبه كأمين سر لمجلس إدارة شركة أمنية، حيث يمتلك الحياصات أكثر من 18 عاماً من الخبرة القانونية في عدة مجالات، بالإضافة إلى تمتعه بمعرفة مفصلة في المسائل القانونية وخبرات وقدرات هائلة في مجال تطبيق القوانين وبالأخص قانون الشركات.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: “يسرّنا الإعلان عن هذه الترقيات، ونحن على ثقة بأن التغييرات في الهيكل التنظيمي ستعزز القدرة التنافسية لأمنية وتسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في سوق الاتصالات الأردني. حيث ستساهم رؤيتهم وقدراتهم الاستراتيجية في تحقيق أهداف أمنية.”.

وأشاد قمحيه بأداء وإنجازات فريق العمل الذي تم ترقيته خاصة وأنهم يتمتعون بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في مجالاتهم، معرباً عن أمله في أن يكون لهم دور محوري في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في سوق الاتصالات الأردني وتمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.