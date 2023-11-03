أعلنت الولايات المتحدة أنه على “حزب الله” اللبناني ألا “يستغل” الحرب بين إسرائيل و”حماس” بعدما أعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد تل أبيب “مفتوحة”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: “نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم”.

وأكد أن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد أو إلى توسيع رقعة النزاع” المستمر بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وتابع: “قد يتحول الأمر إلى حرب بين إسرائيل ولبنان تكون أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان”.

وأضاف: “التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه”.