طالبان من عمان الأهلية يحصدان الذهب في بطولة العالم للكاراتيه

وطنا اليوم:تُوّج أبطال جامعة عمان الاهلية ولاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه للرجال الطالب عبد الله حمّاد والطالب حسن مصاروة من قسم التربية البدنية والصحية في كلية العلوم التربوية، مؤخراً بالميدالية الذهبية وحققوا إنجازاً تاريخياً مميزاً وذلك ضمن منافسات الفرق ببطولة العالم والتي اختتمت في العاصمة المجرية بودابست.

وجاء فوز المنتخب الوطني للرجال بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على حساب المنتخب المصري بمجموع النقاط بعد التعادل.

ويتقدم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة إلى الطالبين حماد ومصاروة على هذا الإنجاز، متمنياً لهما التوفيق والنجاح الدائم في حصد الميداليات لرياضة الكاراتيه الأردنية في مختلف المنافسات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين حاصلين على منحة دراسية كاملة أثناء دراستهم لمرحلة البكالوريوس في جامعة عمان الأهلية.

وكان المنتخب الوطني للكاراتيه قد استهل مشاركته في منافسات الفرق بتحقيق الفوز على منتخب كوسوفو بنتيجة ٣-٠ في دور ال ٣٢ ومن ثم فاز على منتخب إيطاليا بنتيجة ٣-٠ في دور ال ١٦.

وأكمل المنتخب الوطني انتصاراته وفاز في الدور ربع النهائي على منتخب السلوفاكي بنتيجة ٣-٠ قبل أن يُحقق الفوز الرابع على منتخب أذربيجان بنتيجة ٣-٠