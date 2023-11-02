التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تحتفل باليوم العالمي والوطني لقطاف الزيتون

وطنا اليوم:بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون واليوم الوطني لقطاف الزيتون نظمت جامعة عمان الاهلية/ كلية التكنولوجيا الزراعية وبدعم من الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وعمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع جمعية بيوضة التعاونية الزراعية في محافظة البلقاء/ الصبيحي حملة قطاف الزيتون ” مسؤولية مجتمعية – تعاون – مهارة” وذلك يوم أمس الاربعاء الموافق 1-11-2023.

تضمن برنامج الحملة كلمات ترحيبية ومحاضرة علمية القتها عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية الدكتورة صبحية سعيفان بينت فيها أهمية شجرة الزيتون كإرث حضاري وما لها من أهمية اقتصادية وبيئية لدى المجتمع الأردني ، وأكدت أهمية الحملة لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية الذي تنهجه الجامعة في العملية التعليمية.

ورحبت الأستاذة الهام العبادي رئيسة جمعية بيوضة التعاونية الزراعية وعضو شبكة الزيتون النسائية الأردنية بالمشاركين وأكدت على أهمية مثل هذه النشاطات المشتركة في ادماج وتعزيز فرص اطلاع الطلاب على الأنشطة الزراعية ذات الصلة بقطاف الزيتون.

ومندوباً عن المجتمع المحلي عبرت السيدة رغد عربيات مدير قضاء بيوضة عن تقديرها لتنظيم حملات القطاف واكدت على أهمية المهارات المكتسبة من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية، وقدمت الدكتورة رشا الطراونة رئيس قسم التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات محاضرة بعنوان الزيتون في الاردن الاصناف والقطاف بينت فيها أهم الأصناف المزروعة في الأردن وتكنولوجيا القطاف. وقد شارك في هذه الفعالية ممثلين من البرتغال وألمانيا من مشروع استدامة بلا حدود.

كما شارك بالحملة أعضاء من هيئة التدريس والطلاب من كليات ( التكنولوجيا الزراعية، طب الأسنان، العلوم الطبية المساندة، العلوم التربوية، تقنية المعلومات، الاعمال، فنون الطهي، العلوم والآداب، الحقوق ، التمريض، العلوم التربوية، العمارة والتصميم)، حيث ساهم المشاركون بعملية القطاف بالتعاون مع المجتمع المحلي