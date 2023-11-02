7 كتل نيابية في المجلس تضم 118 نائبًا بينهم 12 مستقلاً

وطنا اليوم:قال أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، إن الكتل النيابية، سلمت أسماء أعضائها إلى الأمانة العامة، وفقاً لأحكام المادة 26 من النظام الداخلي.

وأضاف أن عدد الكتل التي تشكلت في الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التاسع عشر، 7 كتل، ضمت في عضويتها 118 نائباً هي: العدالة، القرار، المستقبل، الائتلاف الوطني، التيار الديموقراطي، البرنامج، العهد، بالإضافة الى 11 نائبًا مستقلًا.

وأوضح الغويري أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لمتطلبات تشكيل الكتل والائتلافات النيابية وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تم بموجبه تنظيم وتشكيل الكتل والائتلافات على أن لا يقل عدد أعضاء الكتلة الواحدة عن 10 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، كما أنه يحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.

وضمت كتلة القرار في عضويتها 21 نائبا: ميرزا بولاد ( رئيسا ) ، سليمان القلاب ، عطا ابداح ، هايل عياش ، عبد الرحيم المعايعة الازايدة ،عبد المحسيري ، مجدي اليعقوب ، محمد الظهراوي ، فراس العجارمة ، عبد الحليم مروان الحمود ، هيثم الزيادين ، يزن الشديفات ، خلدون الشويات ،غازي الذنيبات ، خليل عطية ،حابس الشبيب ،ايمن المدانات ،زينب البدول، علي الغزاوي ، جميل الحشوش ، فليحة السبيتان

وضمت كتلة العدالة النيابية في عضويتها 26 نائبا هم : مجحم الصقور “رئيسا “، احمد الصفدي ، زهير السعيدين ، راشد الشوحة ، فايز بصبوص ، هادية السرحان ،عبير الجبور ، ضرار الداود ، احمد عشا ، خلدون حينا ، طلال النسور ، محمد الهلالات ، عارف السعايدة ، سلامه البلوي ، محمد جرادات ، عبد الرحمن العوايشة ،محمد المحارمة ، حسين الحراسيس ، خالد البستنجي ، غازي البداوي ، عائشة الحسنات ، روعه الغرابلي ، اسماعيل المشاقبة ، فواز الزعبي ، وائل رزوق ، عبد السلام الذيابات.

فيما ضمت كتلة المستقبل في عضويتها 16 نائبا : سعادة السيد اندريه حواري ” رئيسا ” ،عبد الله ابو زيد ، مروه الصعوب ، فادي العدوان ، احمد السراحنة ، ريما العموش ، عمر الزيود ، صالح الوخيان ، ضرار الحراسيس ، نضال الحياري ، عبدالله عواد ، ميادة شريم ، سالم الضمور ، عبدالسلام الخضير ، طالب الصرايره ، شادي فريج .

وضمت كتلة الائتلاف الوطني في عضويتها 15 نائبا هم :- محمد السعودي ” رئيسا ” ،محمد العلاقمة ، تيسير كريشان ، نمر العبادي ، احمد الخلايلة ، عوده النوايشة ، محمد الخلايلة ، رمزي العجارمة ، خالد الشلول ،علي الطراونة ، جعفر الربابعة ، امغير الدعجة ، نواف الخوالدة ، اسماء صالح الرواحنة ، سالم العمري.

وضمت كتلة التيار الديموقراطي في عضويتها 14 هم :- ايمن المجالي “رئيسا ” ، خير ابو صعيليك ،خالد أبو حسان ،محمد الغويري ،محمود الفرجات ، بلال المومني ، رائد الظهراوي،آمال الشقران ،اسامه القوابعة ،محمد المرايات ،محمد شطناوي، عبيد ياسين ، عمر العياصرة ، عبد المنعم العودات.

كما وضمت كتلة البرنامج في عضويتها 13 نائبا هم : “فريد حداد ” رئيسا ” ، فايزة عضيبات ، زيد العتوم ، عيد النعيمات ،سليمان أبو يحيى ، دينا البشير ، فراس القضاة ،ماجد الرواشدة ، تمام الرياطي ،عمر النبر ،صفاء المومني ، نواش القواقزه ، محمد العكور.

وضمت كتلة العهد النيابية في عضويتها 13 نائبا هم : يحيى عبيدات ” رئيسا ” ،ناجح العدوان ،اسلام الطباشات ،محمد العبابنة ،محمد بني ياسين ،بسام الفايز ، توفيق المراعية ، غازي عوده السرحان ، نصار القيسي ، نصار الحيصة ، ذياب المساعيد ، رائد السميرات ،صالح أبو تايه.

والنواب المستقلون الذين لم ينضموا إلى أي كتلة والبالغ عددهم 11 نائباً هم: عبدالكريم الدغمي ، موسى هنطش ، أيوب خميس ، صالح العرموطي ، ينال الفريحات ،عدنان مشوقه ، احمد القطاونة ، محمد علي ابو صعيليك، عماد العدوان، حسن الرياطي ، رهق الزواهرة ، علي الخلايلة