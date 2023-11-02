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فلسطين النيابية: الاحتلال يحوّل غزة إلى مقبرة جماعية

2 نوفمبر 2023
فلسطين النيابية: الاحتلال يحوّل غزة إلى مقبرة جماعية

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب فراس العجارمة، الخميس، إن ما يجري في قطاع غزة كارثة انسانية، حيث تحول غزة إلى مقبرة جماعية جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.
وقال العجارمة، إن العدوان الإسرائيلي له عواقب “كارثية” ودمر أحياء بكاملها، مؤكدًا ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار لوقف الدمار وتجنب “قتل المدنيين”.
وأشار العجارمة إلى أن العدوان الاسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد ما يزيد على 9061 فلسطيني من أبناء القطاع حتى اليوم بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة فيما وصل عدد المصابين إلى 32000 عدا عن تدمير البنية التحتية للقطاع الطبي والصحي


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