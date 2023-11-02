بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه

منذ ساعة واحدة
العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه

وطنا اليوم:دعا عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس منصة “𝕏” إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.
ونشر العالم الهولندي صورة تضم خرائط عدّة تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من القوات الإسرائيلية، مؤكدا أن إسرائيل ستضمّ القطاع المكتظ بالسكان.
فقد أثار عالم الزلازل استغراب العديد من متابعيه المؤيدين لإسرائيل، بموقفه المدافع عن غزة والداعي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين
وفي جديد الرجل الذي شكل منذ أشهر طويلة محط انتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل، أكد في تغريدة على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقا)، مساء أمس الاثنين، أن غزة لن تبقى كما هي اليوم بل ستصبح كلها ضمن إسرائيل.
وأكد أن إسرائيل عمدت منذ سنوات طويلة إلى طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:39

ألمانيا تحظر أنشطة (حماس) وتحل (صامدون)

12:25

شاهد : مستوطنة تودع ابنها للمشاركة في العدوان: يجب قتل الفلسطينيين وتدمير المستشفيات

12:12

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 332 والأسرى إلى 242

12:03

لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة

12:02

مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس

11:54

العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

11:48

زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن

11:45

صحف قطرية تؤكد أهمية زيارة الملك للدوحة في وقف الحرب على غزة

11:10

مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

10:46

خبراء: الـ48 ساعة المقبلة بغزة حاسمة في تاريخ المنطقة

10:25

الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا

10:19

وفيات الخميس 2-11-2023

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023