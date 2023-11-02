العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه

وطنا اليوم:دعا عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس منصة “𝕏” إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين.

ونشر العالم الهولندي صورة تضم خرائط عدّة تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من القوات الإسرائيلية، مؤكدا أن إسرائيل ستضمّ القطاع المكتظ بالسكان.

فقد أثار عالم الزلازل استغراب العديد من متابعيه المؤيدين لإسرائيل، بموقفه المدافع عن غزة والداعي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين

وفي جديد الرجل الذي شكل منذ أشهر طويلة محط انتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل، أكد في تغريدة على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقا)، مساء أمس الاثنين، أن غزة لن تبقى كما هي اليوم بل ستصبح كلها ضمن إسرائيل.

وأكد أن إسرائيل عمدت منذ سنوات طويلة إلى طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية.