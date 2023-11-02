طفل 11 عامًا يقود مركبة ويصطدم بعمود كهرباء

وطنا اليوم:وقع حادث صدم لمركبة بعمود معدني في إحدى مناطق شرق العاصمة عمان.

وقال ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية عبر اذاعة الأمن العام الخميس، إن فرق الاختصاص عند وصولها الى موقع الحادث تفاجئت بأن السائق هو طفل عمره 11 عاما وكان يجلس الى جانبه شقيقة عمره 5 سنوات، حيث تم اسعافهما الى المستشفى وحالتها العامة حسنة.

وأضاف أن هذا الحادث يشكل استهتارا بأرواح الناس والأطفال وعدم مسؤولية وانتباه من قبل الاهل.

وبين ان التقرير الفني للحادث اظهر عددا من المخالفات ابرزها تجاوز الاشارة الحمراء وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، اضافة الى ان المركبة منتهية الترخيص والتأمين.

وتم فتح تحقيق في الحادث وطلب صاحب المركبة وولي امر الاطفال لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.

ودعا الى ضرورة توعية الاطفال بخطر الاقتراب من المركبات او العبث بها وزيادة حذر وانتباه الاهل لتصرفات ابنائهم، مشددا على ان قانون السير غلظ عقوبة مثل هذه المخالفات التي تهدد حياة الناس