وفاة عشريني بحادث دهس على طريق جرش

وطنا اليوم:توفي شاب يبلغ من العمر 25 عاما، إثر تعرضه لحادث دهس على طريق اربد عمان وتحديدا اعلى جسر جرش باتجاه الشمال، ما ادى الى اصابته، حيث تم اسعافه بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى جرش الحكومي انه ما لبث الا ان فارق الحياة .

وكشف التقريـر المـروري عبر إذاعة الأمن العام الخميس، عن التعامل مع عدد من الحوادث الصباحية كان ابرزها اصطدام مركبتين ودراجة نارية على شارع الاستقلال، حيث عملت فرق السير على سحب الاثر المروري باتجاه دوار الداخلية، كما تم التعامل مع حادث اصطدام 4 مركبات للسير القادم من اتجاه شارع الاردن الى عمان