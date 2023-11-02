بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جرحى وحملة جوازات أجنبية يغادرون غزة

منذ 4 ساعات
جرحى وحملة جوازات أجنبية يغادرون غزة

وطنا اليوم:غادر 335 شخصا من حملة الجوازات الأجنبية معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، حسب تصريح مدير إعلام معبر رفح البري، وائل أبو عمر.
وأشار أبو عمر إلى أن المعبر استقبل اليوم 51 شاحنة مساعدات، فيما تجري مفاوضات للوصول إلى اتفاق لدخول 100 شاحنة يوميا، لتخفيف وطأة الممارسات غير الإنسانية من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
ولفت إلى عبور 76 جريحا ومرافق بسيارات الإسعاف، موضحا أن سفر الجرحى يكون عبر الهوية الشخصية.
وتستقبل مصر جرحى ومصابين من غزة، لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، على أن يعودوا مرة أخرى إلى فلسطين فور تماثلهم للشفاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:39

ألمانيا تحظر أنشطة (حماس) وتحل (صامدون)

12:25

شاهد : مستوطنة تودع ابنها للمشاركة في العدوان: يجب قتل الفلسطينيين وتدمير المستشفيات

12:12

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 332 والأسرى إلى 242

12:03

لجنة “وفاء الدين” تبحث مع الهيئة الخيرية الهاشمية آليات ايصال مساعدات القطاع الصناعي الى غزة

12:02

مقتل جندي من الاحتلال في إطلاق النار قرب نابلس

11:54

العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

11:48

زيارة منتظرة لوزيرة خارجية اليابان إلى الأردن

11:45

صحف قطرية تؤكد أهمية زيارة الملك للدوحة في وقف الحرب على غزة

11:38

العالم الهولندي يدخل على خط الحرب على غزة .. وهذا ما توقعه

11:10

مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

10:46

خبراء: الـ48 ساعة المقبلة بغزة حاسمة في تاريخ المنطقة

10:25

الحكومة تحظر تشغيل المرأة الحامل والمرضعة في 16 عملًا

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023