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معكم من تحت القصف .. المراسل عبود مفقود

1 نوفمبر 2023
معكم من تحت القصف .. المراسل عبود مفقود

وطنا اليوم:دائماً ما يبدأ عبود فيديوهاته بقوله: “إخواني وأخواتي الكرام، أسعد الله صباحكم بكلِّ خير، ومن هنا ومن قطاع غزة نوافيكم بآخر التطورات في البلاد”.
يجترح الفلسطيني أساليب تبعث على الحياة، تلفظ عدوانية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ينحو ابن غزة إلى تخطي الواقع المرير إلى مآلات قد تقهر المحتل، ولو بحرفٍ أو كلمة.
بطريقة تهكمية مميّزة فيها طابع الكوميديا، ورغم كل الجراحات التي تمر بها غزة، حقق عبد الرحمن بطح (عبود)، البالغ من العمر 17 عاماً، شهرة واسعة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وببسمة لا تفارق محياه، يطّل علينا عبود، من أحد أسطح العمارات ليخبرنا بكل جديد يحدث داخل قطاع غزة، حيث يسعى للظهور بمظهر المراسل الصحافي
ويواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بحثهم عن الفتى الغزاوي عبود، والذي نشط على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع.
عبود من سكان مخيم جباليا انقطع التواصل معه منذ أيام، ولا يوجد أية معلومات عنه.
“عبود الغزاوي” بدأ ببث الفيديوهات في 7 من أكتوبر، تحت وقع الرشقات الصاروخية الهمجية التي أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنات شراذم الاحتلال في غلاف غزة، وعرف بخفة دمه ونقله مشاهد الدمار بطريقة فكاهية فيها تهكم على العدو الغاشم.

 


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