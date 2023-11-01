اسرائيل تعتزم تقييد بث قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية
1 نوفمبر 2023
أعلنت إسرائيل، الأربعاء، عزمها تقييد بث قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية داخل أراضيها، بمزاعم “إضرارها بأمن الدولة”.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، نقلها موقع “واي نت” الإخباري التابع لصحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية.
وقال كارعي، “أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتنفيذ أعمال أمنية قانونية من شأنها الحد من بث قناة الجزيرة، ونحن عازمون على مواصلة العملية حتى اكتمالها”.
وأضاف: “كل شيء جاهز. ومن أجل الحد من بث القناة، لا بد من استيفاء الشروط المحددة في أنظمة الطوارئ، ومن بينها موقف وزير الدفاع (يوآف غالانت) الذي اقتنع بناء على مواقف المسؤولين الأمنيين بأن ما تبثه قناة الجزيرة يضر بأمن الدولة” على حد تعبيره.
ونقل الموقع ذاته عن الوزير غالانت، قوله إنه “يؤيد الحد من بث الجزيرة وأنشطتها في إسرائيل على الفور”.
ولم يذكر الموقع تفاصيل الخطوات التي ستتخذها إسرائيلية بهذا الشأن، كما لم يصدر عن “الجزيرة” أي تعليق فوري بشأن تلك الأنباء.
ولقناة الجزيرة مكتب في إسرائيل، وطاقم من المراسلين يعمل على مدار العام، بما ذلك تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة الجارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.