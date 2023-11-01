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التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية

1 نوفمبر 2023
التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية

وطنا اليوم:نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعلومات المتداولة بشأن تحديد موعد رسمي لبدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن كل ما يتم تداوله من أخبار بهذا الخصوص عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح.
وأهابت الوزارة، بمتابعة الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي؛ للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة


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