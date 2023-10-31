التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تستضيف مندوب جائزة الشيخ خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي

وطنا اليوم:تسلمت جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان كتاب تحية وإهداء من جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي تعبيرا عن احترام الجائزة وتقديرها لجهود الجامعة البحثية والأكاديمية في القطاع الزراعي والابتكار.

وقد استقبلت الدكتورة صبحية سعيفان عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الاهلية السيد بلال النسور مندوب جائزة الشيخ خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي الذي قدم عددا من الكتب والمنشورات العلمية كهدية من الجائزة لكلية التكنولوجيا الزراعية في الجامعة تقديرا من أسرة الجائزة للنشاط الأكاديمي المميز للكلية .

وثمنت الدكتورة سعيفان عاليا الزيارة الكريمة وأعربت عن وافر الامتنان والشكر للهدية القيمة واستعداد الكلية للعمل سويا مع أسرة جائزة الشيخ خليفة لتطوير قطاع زراعة وإنتاج التمور بالأردن والوطن العربي، وسيصار لإيداع المواد العلمية والكتب المرجعية في مكتبة الجامعة لتمكين أكبر عدد من الطلاب والباحثين لاستخدامها