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العمارة والتصميم في عمان الاهلية تُطلق موسمها العلمي 2023 -2024

31 أكتوبر 2023
العمارة والتصميم في عمان الاهلية تُطلق موسمها العلمي 2023 -2024

وطنا اليوم:انطلقت فعاليات الموسم العلمي لكلية العمارة والتصميم في جامعة عمان الاهلية للعام الجامعي 2023-2024 ، يوم الخميس الماضي ، متضمناً سلسلة من اللقاءات العلمية المتخصصة حول شؤون البحث العلمي، يقدمها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
واستهل هذا الموسم بمحاضرة قدّمتها الدكتورة صبا النصيرات، عميدة الكلية، بعنوان “كتابة مقترح البحث العلمي”، استعرضت فيها اساليب الكتابة العلمية في مقترحات الابحاث التي تقدم للحصول على المنح الخارجية.
كما شرحت آليات تقديم المقترحات البحثية والشروط الواجب اتباعها من قبل الباحثين.
ويذكر ان هذا الموسم العلمي تشرف عليه لجنة البحث العلمي على مستوى الكلية، حيث تم تكليف الدكتورة دانة عمرو بتنظيم اللقاءات العلمية بالتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
ويأتي هذا الموسم العلمي ضمن توجهات عمادة الكلية وسياستها لتعزيز البحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، بهدف تحقيق رؤية الجامعة وسياستها والتماشي مع قيمها الجوهرية وتوجهاتها نحو الاعتمادات المحلية والإقليمية والعالمية


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