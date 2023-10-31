الحبس 30 عاما لشخص أدين بهتك عرض ابنتيه القاصرتين

وطنا اليوم:قضت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم لمدة 30 عاما بعد إدانته بجرم هتك عرض ابنتيه القاصرتين (13 و14 عاما).

وقال مصدر مطلع في محكمة الجنايات، إن المتهم أدين بجناية هتك العرض مكررة 3 مرات، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما عن كل مرة، ليصبح المجموع 45 عاما.

وأوضح المصدر أنه تم تخفيض العقوبة إلى الحبس 30 عاما كون المادة 72 من قانون العقوبات لا تجيز الحبس أكثر من 30 عاما بأي تهمة.

يشار إلى أن القرار الذي صدر برئاسة القاضي محمد العدوان وعضوية القاضيين محمد الخلايلة وصلاح الطالب، قابل للتمييز بحكم القانون