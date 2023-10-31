بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الحبس 30 عاما لشخص أدين بهتك عرض ابنتيه القاصرتين

31 أكتوبر 2023
الحبس 30 عاما لشخص أدين بهتك عرض ابنتيه القاصرتين

وطنا اليوم:قضت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم لمدة 30 عاما بعد إدانته بجرم هتك عرض ابنتيه القاصرتين (13 و14 عاما).
وقال مصدر مطلع في محكمة الجنايات، إن المتهم أدين بجناية هتك العرض مكررة 3 مرات، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما عن كل مرة، ليصبح المجموع 45 عاما.
وأوضح المصدر أنه تم تخفيض العقوبة إلى الحبس 30 عاما كون المادة 72 من قانون العقوبات لا تجيز الحبس أكثر من 30 عاما بأي تهمة.
يشار إلى أن القرار الذي صدر برئاسة القاضي محمد العدوان وعضوية القاضيين محمد الخلايلة وصلاح الطالب، قابل للتمييز بحكم القانون


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

التعليم العالي تنفي تحديد موعد لبدء تقديم طلبات المنح الداخلية

12:35

توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد

12:30

نتنياهو: نخوض حربا صعبة ولدينا خسائر مؤلمة

12:23

الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

12:19

الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة

12:14

القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا

12:05

وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

11:55

الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم

11:50

الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

11:20

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

11:09

مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة

11:04

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة – رابط

وفيات
وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023وفيات الخميس 26-10-2023