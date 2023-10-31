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الدفاع المدني يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

31 أكتوبر 2023
الدفاع المدني يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:حذرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها المملكة.
وقالت المديرية، في إدراج نشرته عبر “فيسبوك”، إنه مع توقع هطول الأمطار خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم، على أجزاء من المناطق الجنوبية، وبعض المناطق الوسطى، فانه يُحذر من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، والحذر من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية


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