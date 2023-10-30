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صحيفة عبرية: “الويل” للدولة التي يقودها نتنياهو.. وتدعو إلى عزله “فورا”

30 أكتوبر 2023
صحيفة عبرية: “الويل” للدولة التي يقودها نتنياهو.. وتدعو إلى عزله “فورا”

 

دعت صحيفة عبرية، اليوم الاثنين، الحكومة لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه على الفور.

وقالت صحيفة /هآرتس/ في افتتاحيتها: “يجب عزل نتنياهو من السلطة على الفور، في تصويت بحجب الثقة”.

وتوجهت الى قادة الأحزاب المشاركة بالحكومة لعزل نتنياهو، بالقول إن “مستقبل البلاد بين أيديكم: أظهروا المسؤولية في هذا الوقت المشؤوم وافعلوا الشيء الصواب” في إشارة إلى عزل نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن “الرسالة التي نشرها نتنياهو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منتصف ليل السبت، والتي ألقى فيها – في خضم الحرب – باللوم على رؤساء جهاز الأمن في فشل 7 تشرين أول/ أكتوبر، تستلزم عزله الفوري من منصب رئيس الوزراء”.

وتابعت: “بعد هذا المنشور، وعلى الرغم من أنه حذفه في صباح اليوم التالي واعتذر بشكل ضعيف، يجب على كل إسرائيلي ورئيس الدولة وأعضاء الكنيست وأعضاء الحكومة ورؤساء جهاز الأمن أن يدركوا مرة واحدة وإلى الأبد: إن استمرار نتنياهو في منصب رئيس الوزراء في هذا الوقت المصيري هو بمثابة مقامرة بمستقبل إسرائيل”.

واعتبرت الصحيفة أن “جميع جرائم نتنياهو السياسية، والتي لا يمكن حصرها هنا، تتضاءل أمام هذا العمل الوحشي ضد رؤساء المؤسسة الأمنية في زمن الحرب”.

وقالت: “الويل للدولة التي يقودها (نتنياهو) في أصعب لحظة في تاريخها، الويل للجنود والمدنيين الذين حياتهم بين يديه”.

ومنذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، استشهد 8005 فلسطينيين بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.


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