سارة “ورطت” زوجها! التغريدة التي نشرها نتنياهو وتسببت بغضب كبير لقادة الاجهزة الامنية

قالت قناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن التغريدة التي نشرها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأثارت جدلاً وغضباً في تل أبيب، كانت بضغط من زوجته سارة. بحسب القناة، فإن سارة نتنياهو اعتقدت أن إجابة رئيس وزراء الاحتلال على سؤال ما إذا كان قد تلقى تحذيراً بشأن نوايا حماس ببدء الحرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برفقة غانتس وغالانت غير كافية، ولذلك فقد ضغطت عليه لنشر التغريدة التي تضمنت اتهامات لرؤساء الأجهزة الأمنية. وفي مكتب رئيس الوزراء، دار نقاش ساخن لعدة ساعات، حيث دفعت سارة نتنياهو من جهة لنشر التغريدة، فيما عارض ذلك مستشار رئيس الوزراء عوفر جولان ومستشارو نتنياهو الإعلاميون الآخرون، بحسب القناة. في النهاية، نشر رئيس الوزراء رسالة على تويتر عند الساعة 1:10 ليلاً، كتب فيها: “لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة، من نوايا الحرب من جانب حماس، بل على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، ومن ضمنهم رئيس مجلس الأمن (القومي) ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن حماس ارتدعت ومعنية بالتسوية”. وبعدما أثارت هذه التغريدة موجة عاصفة من الانتقادات في تل أبيب حذف نتنياهو بيانه من منصات التواصل. كما أقر في وقت لاحق بأنه أخطأ عندما حمَّل الجيش والاستخبارات الإسرائيلية المسؤولية عن الإخفاق في التنبؤ بعملية “طوفان الأقصى” التي شنتها فصائل فلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي هاجمت خلالها مستوطنات في غلاف غزة. جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على حسابه في موقع “إكس”، قال فيها: “أخطأت. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يُقال، وأعتذر عن ذلك”، مضيفاً: “أعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية. أقوم بتعزيز رئيس الأركان وقادة وجنود الجيش الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجل الوطن. معاً سوف نفوز”. يعكس هذا خلافاً داخل السلطة الإسرائيلية حيال الهجوم المفاجئ الذي صدم إسرائيل والعالم، وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد قالت الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن نتنياهو يسعى إلى التنصل من مسؤولية فشل التنبؤ بهجوم حركة حماس، وإلقاء المسؤولية على عاتق الجيش.

الصحيفة نقلت عن مسؤول بالجيش لم تسمه، قوله: “نتنياهو يقوم بحملة.. يجمع الأدلة ضد الجيش، ويشرح في محادثات خاصة لماذا لا يقع عليه اللوم، ويردد أنه لم يحصل على المعلومات الاستخباراتية”، فيما قال مسؤول آخر بالجيش للصحيفة: “من الواضح ما يفعله نتنياهو.. إنه أمر مشين”.

كما اعتبر المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن نتنياهو “مخطئ في اعتقاد أنه قادر على التهرب من المساءلة، بعد أن قال مسؤولون عسكريون كبار إنهم يتحملون المسؤولية. لقد نسي رئيس الوزراء أنه المسؤول أيضاً”.

في السياق ذاته، كان موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي قد قال إن نتنياهو “يعمل بنشاط على بناء قضيته ضد الجيش”.