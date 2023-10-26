إيقاف لاعب جزائري 7 مباريات لتضامنه مع غزة

وطنا اليوم:أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء مدافع فريق نيس الدولي الجزائري يوسف عطال 7 مباريات بسبب فيديو نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل الإعلام إنه تم إيقافه 7 مباريات بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”معاداة السامية” في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وسارع عطال الى حذف المنشور واعتذر لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر.

وكان مجلس الأخلاقيات الوطني في الاتحاد الفرنسي للعبة أحال الأمر إلى اللجنة التأديبية في الرابطة.

وأوضحت اللجنة التأديبية أن العقوبة “تسري اعتبارا من الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 الساعة 12:00 صباحا”.

ومن الناحية الفنية، لن يتم إيقاف اللاعب من قبل الرابطة في مباراة كليرمون فيران ونيس في الدوري مساء الجمعة لكنه يظل موقوفا من قبل ناديه.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد نادي نيس أنه لا يريد التعليق على الفور.

وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة.

وتوجه هداف ريال مدريد الإسباني السابق الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي الاتحاد السعودي برسالة تضامن مع فلسطين.

وبدأ الادعاء الفرنسي الاثنين تحقيقا أوليا مع عطال بتهم “الدفاع عن الإرهاب”.

وفي منشور جديد الأحد، اعتذر عطال قائلا “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”، مضيفا أنه يريد “توضيح وجهة نظره من دون أي غموض أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أتعاطف مع جميع الضحايا”.

وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة.

وتوجه هداف ريال مدريد الإسباني السابق الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي الاتحاد السعودي برسالة تضامن مع فلسطين.

وبدأ الادعاء الفرنسي الاثنين تحقيقا أوليا مع عطال بتهم “الدفاع عن الإرهاب”