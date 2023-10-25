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العثور على جسد مفقود لثور مجنح في نينوى

25 أكتوبر 2023
العثور على جسد مفقود لثور مجنح في نينوى

وطنا اليوم:اعلنت البعثة الفرنسية للتنقيب العثور على جسد الثور المجنح “لاماسو” في موقع دورشاروكين “خورسيباد الأثري” في نينوى، التي كانت عاصمة الملك الآشوري سرجون الثاني.وذكرت البعثة في بيان، انه “تم اكتشاف الثور المجنح (شيدو لاماسو) في تسعينات القرن الماضي، لكن حاول البعض سرقته بتقطيع الرأس وتهريبه إلى خارج العراق ، وبعدها أرسل الرأس إلى المتحف العراقي وأعيد ترميمه وهو معروض في القاعة الآشورية، فيما ظل الجسد في مكان غير معروف، حتى اكتشافه اليوم من قبل البعثة الفرنسية”.واوضحت البعثة ، إن” التمثال المكتشف يبلغ طوله 3 أمتار، ويزن 10 أطنان، وهو مصنوع من الحجر الجيري الأبيض ، وكان موجوداً في منطقة الباب الرئيس للقصر الملكي في خورسيباد، الذي كان مقراً للحكم الآشوري في القرن السابع قبل الميلاد


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