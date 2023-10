هندسة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل متعلقة بالمساواة بين الجنسين في تولي المواقع القيادية بالتعاون مع جامعة UCEM البريطانية‎

وطنا اليوم:تحقيقا لرؤية جامعة فيلادلفيا في خدمة المجتمع لتحقيق أهداف التنمية وبناء شراكات استراتيجية حول العالم نظمت جامعة فيلادلفيا تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح ورشه عمل بعنوان :

Furthering Gender Equality in Jordanian Higher Education and Leadership via societal and structural changes. Lead-Jo

بالتعاون مع جامعة University College of Estate Management (UCEM) البريطانية وبتمويل من المجلس الثقافي البريطاني British Council حيث شارك في ورشة العمل من مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية ومشاركين مع المملكة المتحدة والمجلس الثقافي البريطاني. حيث تمت الاشارة الى دور المجلس الثقافي البريطاني في تمويل المشاريع والتعاون مع الشركاء في المملكة المتحدة لدعم التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وتطوير القدرات في مجالي البحث والابتكار وتحقيق النمو المستدام طويل الأجل. وقد أشار الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة الى أن الأردن قطع شوطا مهما في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في تولي المواقع القيادية في الجامعات الأردنية وكما تشير الية الإحصاءات الرقمية والتقارير السنوية. و تحدثت الدكتورة Angela Lee عميد البحث العلمي في جامعة UCEM عن أهمية مثل هذه الشراكات البحثية في دعم التنمية البشرية وتطوير مستوى التعاون بين المؤسسات البحثية لتحقيق أهداف التنمية. وخلال الورشة تم إبراز أهم نتائج المشروع الممول بخصوص المساواه بين الجنسين في تولي المواقع القيادية من قبل الدكتور علاء شديفات الباحث الرئيسي للمشروع ومدير مكتب المشاريع الدولية ومركز الإبداع في جامعة فيلادلفيا.