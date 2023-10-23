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مقاهي ستاربكس في الكويت خالية من الزبائن بفعل دعوات المقاطعة

منذ ساعتين
مقاهي ستاربكس في الكويت خالية من الزبائن بفعل دعوات المقاطعة

وطنا اليوم:تداول رواد مواقع تواصل اجتماعي في الكويت، لقطات من مقاهي ستاربكس الأمريكية وهي فارغة، بعد تصاعد دعوات المقاطعة، بسبب التأييد الأمريكي لدولة الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة.
وخلال الأيام الماضية، سرت الدعوات بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة عربية واسعة لكافة المحلات والمنتجات الأمريكية، التي أعلن الكثير منها دعم دولة الاحتلال في عدوانها على القطاع، الذي تسبب بمجازر بحق الفلسطينيين.
وقال ملتقطو المقاطع المصورة لمقاهي ستاربكس في الكويت، إنها كانت مزدحمة بالزبائن قبل العدوان الأخير للاحتلال، لكنها الآن خالية من الزبائن؛ بسبب حالة المقاطعة، والتضامن الواسع مع فلسطين، ورفض جرائم الاحتلال.
ونشر العديد من النشطاء، خلال الأيام الماضية، قوائم بأسماء المصالح الأمريكية التجارية، فضلا عن تعرض عدد من المطاعم الأمريكية لتحطيم واجهتها بفعل حالة الغضب من المجازر في غزة.


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