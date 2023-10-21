                لقاء أرباب العمل في كلية الآداب والعلوم بجامعة عمان الاهلية

وطنا اليوم-عقدت كلية الاداب والعلوم في جامعة عمان الأهلية لقاء حواريا مع مجموعة من أرباب العمل وأصحاب الاختصاص بهدف تعديل الخطط الدراسية في تخصصات علم النفس السريري واللغة الانجليزية وادابها واللغة الانجليزية والترجمة.

وقد جاء اللقاء تماشيا مع توصية هيئة الاعتماد بتوثيق الصلة والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وأجمع المشاركون في اللقاء الذي أدارته عميدة كلية الاداب الأستاذ الدكتورة حنان ابراهيم على أهمية الربط بين الجانبين النظري والعملي في تغطية المساقات المطروحة في الخطط الدراسية.

كما وأوصى المشاركون باستحداث مساقات تركز على الجوانب المهاراتية مما يسهم في اتاحة الفرصة للخريج للعمل في مجالات أكثر تعددا. وأعربوا عن سعادتهم لاهتمام الجامعة بمخرجاتها التعليمية -ممثلة بكلية الاداب والعلوم.

كما وأشار المشاركون الى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي تتيح لهم المشاركة بوضع مقترحات من شأنها النهوض بالمخرجات التعليمية.

وأعرب السيد محمد الحياري عن رضاه عن أداء طلبة قسم اللغة الانجليزية والترجمة عند التحاقهم بمؤسسته في مساق التدريب الميداني.

وحضر اللقاء من أصحاب الاختصاص:

السيدة ابتسام الأيوبي/مستشارة دولية؛ الأستاذ رائد أبو رمان/ المؤسس والمدير العام لمدارس ايبك الدولية؛ الدكتور أشرف الصالحي/ أخصائي نفسي؛ السيد محمد الحياري/ مدير اذاعة “نون” ؛ الدكتورة بيان ربابعة/مديرة البرنامج الدولي في أكاديمية الحضارات؛ السيدة علياء الجلاد/ مشرفة لغة انجليزية في وزارة التربية والتعليم؛ السيدة رنا قدورة/ مدارس الجالياتPSA ؛ السيدة وداد زكارنة/ منسقة اللغة الانجيزية في مدارس الرضوان؛ السيد أسامة عمرو/مدير مدرسة الحكمة؛ الدكتور أحمد الخوالدة/طبيب نفسي.